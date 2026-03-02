Nach Zusammenstoß im Allgäu: Fahrer in Klinik gestorben

Weitnau (dpa/lby) - Einer der Fahrer, der nach einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße im Allgäu schwer verletzt wurde, ist inzwischen in einer Klinik gestorben. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher ermitteln die Beamten nun wegen fahrlässiger Tötung, wie die Polizei mitteilte. Er wurde ebenfalls schwer verletzt.

Der 36-Jährige soll am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache bei Weitnau (Landkreis Oberallgäu) in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß er mit dem Auto des 25 Jahre alten Fahrers zusammen, der am Wochenende in der Klinik starb. In diesem Auto wurde außerdem ein anderer Mitfahrer schwer und zwei weitere leicht verletzt.