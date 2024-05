Weiterer Mitfahrer nach Raserunfall in Berlin gestorben

Berlin (dpa) - Nach dem schweren Raserunfall in der Berliner Tauentzienstraße in der Nacht zu Mittwoch ist ein weiterer Mitfahrer gestorben. Der 27-Jährige erlag seinen Verletzungen am Donnerstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Ermittlungen zum Geschehen in Charlottenburg dauerten demnach noch an.