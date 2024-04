Eine Tote und fünf Verletzte bei Unfall

Witzenhausen (dpa/lhe) - Eine 35-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall nahe Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis ums Leben gekommen. Zudem gab es fünf Verletzte. Die 35-jährige Frau saß in einem Auto mit fünf weiteren Menschen, das laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag auf der Bundesstraße 80 aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten war. Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer versuchte gegen 2.15 Uhr noch auszuweichen, doch beide Fahrzeuge kollidierten seitlich.