Zwei Menschen bei Frontalkollision lebensgefährlich verletzt

Weitnau (dpa) - Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße im Allgäu verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Ein 36-Jähriger kam mit seinem Wagen auf der B12 bei Weitnau auf die Gegenspur und stieß dort mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden bei dem Unfall am Samstagabend lebensgefährlich verletzt, zwei weitere leicht. Der 36-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen.