Zwei Menschen bei Frontalkollision lebensgefährlich verletzt
Ein Autofahrer gerät im Allgäu mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein anderes Fahrzeug entgegen. Es kommt zu einem verhängnisvollen Zusammenstoß.
Weitnau (dpa) - Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße im Allgäu verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Ein 36-Jähriger kam mit seinem Wagen auf der B12 bei Weitnau auf die Gegenspur und stieß dort mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden bei dem Unfall am Samstagabend lebensgefährlich verletzt, zwei weitere leicht. Der 36-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen.
Die Verletzten wurden von Sanitätern in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle nahe der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Den Angaben zufolge waren insgesamt rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Bundesstraße blieb bis zur Bergung der Fahrzeuge für rund vier Stunden voll gesperrt.
Warum der 36-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit den Ermittlungen.