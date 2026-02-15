Schwerer Verkehrsunfall – Bundesstraße voll gesperrt
Etliche Einsatzkräfte rücken am Sonntagnachmittag aus. Die B464 bei Reutlingen ist nach einem Unfall gesperrt.
Reutlingen (dpa/lsw) - Wegen eines Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist eine Bundesstraße bei Reutlingen voll gesperrt. Der Unfall sei im Gegenverkehr passiert, sagte ein Polizeisprecher. Näheres war bislang ungeklärt. Eine Vielzahl an Einsatzkräften sei am Unfallort auf der Bundesstraße 464. Die Straße war am späten Sonntagnachmittag in beide Richtungen gesperrt.