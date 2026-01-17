Bild
Unfall

Auto gerät in Gegenverkehr: Fahrer schwer verletzt

Ein 58-Jähriger gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Was bisher bekannt ist.

Die Einsatzkräfte brachten den Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Die Einsatzkräfte brachten den Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Herrenberg (dpa/lsw) - Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist bei Herrenberg im Kreis Böblingen mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 42 Jahre alte Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin blieb unverletzt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 58-Jährige war laut Polizei am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Wagen einer 42-Jährigen kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in die Böschung geschleudert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte
Rhein-Neckar-Kreis

Auto gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte

Kollision auf der Bundesstraße: Vier Menschen werden verletzt und drei Autos beschädigt. Was am Morgen im Rhein-Neckar-Kreis geschehen ist.

23.12.2025

In Gegenverkehr geraten - Frau schwer verletzt
Unfall

In Gegenverkehr geraten - Frau schwer verletzt

Ein Moment der Unachtsamkeit, und plötzlich kracht es: Ein Autofahrer gerät im Landkreis Tuttlingen in den Gegenverkehr. Sein Wagen stößt frontal mit einem anderen Auto zusammen.

13.12.2025

Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte
Fulda

Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

13.06.2024

Auto gerät in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt
Verkehr

Auto gerät in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt

Auf einer Bundesstraße in Südhessen stoßen zwei Autos zusammen, ein Wagen war auf die Gegenfahrbahn geraten.

16.04.2024

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt
Marburg-Biedenkopf

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Am Freitag kommt es in der Nähe von Rauschenberg zu einem schweren Unfall. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

12.04.2024