Kripo ermittelt

32-Jähriger stirbt nach Streit - zwei Männer festgenommen

Nach einem Streit in einer Arbeiterunterkunft im Landkreis Hersfeld-Rotenburg stirbt ein 32-Jähriger. Zwei Verdächtige werden festgenommen.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes (Symbolbild)

Niederaula (dpa/lhe) - Nachdem ein 32-Jähriger nach einem Streit in einer Arbeiterunterkunft in Osthessen ums Leben gekommen ist, wird gegen zwei weitere Bewohner wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Die beiden 27- und 33-jährigen Verdächtigen seien noch am Tatort in Niederaula widerstandslos festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei Osthessen mit. 

Laut den Angaben kam es in der Nacht zum Freitag zunächst zu einem Streit und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Rumänen. «Ein 32-Jähriger wurde hierbei verletzt und verstarb in der weiteren Folge. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen», hieß es. 

Die Hintergründe der Tat und inwieweit die Verletzungen mit dem Tod des 32-Jährigen in Verbindung stehen, sind nach Angaben der Ermittler derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit, die Beantragung des Erlasses eines Haftbefehles.

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