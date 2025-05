Psychotherapeut: Kriegsangst in Deutschland wächst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Angesichts schwelender Konflikte in der Ukraine oder im Nahen Osten ist Kriegsangst auch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein aktuelles Thema in Deutschland. Der Psychotherapeut undBundesvorsitzende des Verbands der Vertragspsychotherapeuten, Mathias Heinicke, sieht eine wachsende Kriegsangst in der Bevölkerung.