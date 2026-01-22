Bild
Flughafen Frankfurt

Putzmittel am Flughafen lösen Einsatz aus

Mehrere Menschen bemerken einen seltsamen Geruch, ihre Atemwege reagieren gereizt. Die Polizei ermittelt.

Rettungskräfte waren am Flughafen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Rettungskräfte waren am Flughafen im Einsatz. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen haben wahrscheinlich Putzmittel einen Einsatz von Rettungskräften verursacht. Sieben Menschen seien leicht verletzt und vorsichtshalber in Kliniken gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium mit. Sie hätten Atemwegsreizungen erlitten. Die Suche nach einer Flüssigkeit als Ursache für die Verletzungen sowie den ungewöhnlichen Geruch verlief erfolglos. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Reinigungsmittel mit einer weiteren Substanz reagierte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite