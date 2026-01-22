Putzmittel am Flughafen lösen Einsatz aus
Mehrere Menschen bemerken einen seltsamen Geruch, ihre Atemwege reagieren gereizt. Die Polizei ermittelt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen haben wahrscheinlich Putzmittel einen Einsatz von Rettungskräften verursacht. Sieben Menschen seien leicht verletzt und vorsichtshalber in Kliniken gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium mit. Sie hätten Atemwegsreizungen erlitten. Die Suche nach einer Flüssigkeit als Ursache für die Verletzungen sowie den ungewöhnlichen Geruch verlief erfolglos. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Reinigungsmittel mit einer weiteren Substanz reagierte.