Tödlicher Alleinunfall

Quadfahrer stürzt und stirbt - Zeugen gesucht

Ein 81-Jähriger stürzt in Hintersteinau mit seinem Quad und stirbt. Die Ursache ist unklar. Ein Gutachter soll den Hergang rekonstruieren.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Schlüchtern zu melden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Schlüchtern zu melden. (Symbolbild)

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein 81 Jahre alter Quadfahrer ist bei einem Alleinunfall in Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis ums Leben gekommen. Der Senior stürzte nach Angaben der Polizei kurz nach 19.00 Uhr in der Rhönstraße und zog sich tödliche Verletzungen zu. Warum der Mann verunglückte, war zunächst unklar. 

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Klärung der Ursache zog die Polizei einen Gutachter hinzu. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

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