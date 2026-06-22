Quadfahrer stürzt und stirbt - Zeugen gesucht
Ein 81-Jähriger stürzt in Hintersteinau mit seinem Quad und stirbt. Die Ursache ist unklar. Ein Gutachter soll den Hergang rekonstruieren.
Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein 81 Jahre alter Quadfahrer ist bei einem Alleinunfall in Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis ums Leben gekommen. Der Senior stürzte nach Angaben der Polizei kurz nach 19.00 Uhr in der Rhönstraße und zog sich tödliche Verletzungen zu. Warum der Mann verunglückte, war zunächst unklar.
Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Klärung der Ursache zog die Polizei einen Gutachter hinzu. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.