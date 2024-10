Quote der Schulabbrecher in Hessen unter Bundesdurchschnitt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Quote der Schulabbrecher liegt Hessen nach aktuellen Zahlen weiter deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Während 2023 deutschlandweit 7,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss von der Schule abgingen, waren es in Hessen 5,9 Prozent, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte. Mit Blick auf das Jahr 2022 habe sich der Abstand nochmal vergrößert. Damals lag der bundesweite Wert bei 6,8 Prozent und die hessenweite Quote bei 6,1 Prozent.