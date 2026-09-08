Radfahrer bei Unfall in Bruchköbel ums Leben gekommen
Ein 77-Jähriger fährt vom Radweg auf die Straße. Daraufhin kommt es zu einer Kollision mit einem Auto - mit tödlichem Ausgang.
Bruchköbel (dpa) - Ein Radfahrer ist in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wechselte der 77-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand am späten Nachmittag aus bislang unklaren Gründen vom Radweg auf die Straße. Dort kollidierte er im Anschluss mit dem Fahrzeug, woraufhin er stürzte und sich tödliche Verletzungen zuzog.
Um den Hergang des Unfalls rekonstruieren und dessen Ursache klären zu können, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei bat zudem Augenzeugen, sich telefonisch bei der Wache in Langenselbold zu melden.