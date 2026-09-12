Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt
Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Mann auf seinem Fahrrad. So die Polizei. Wenig später kommt es zum Zusammenstoß.
Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Der 23-jährige Autofahrer übersah am Freitagnachmittag beim Abbiegen den entgegenkommenden Mann auf seinem Rad, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen stieß demnach mit dem 61-Jährigen zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus.