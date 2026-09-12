Verkehrsunfall

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Mann auf seinem Fahrrad. So die Polizei. Wenig später kommt es zum Zusammenstoß.

Ein Autofahrer übersah laut Polizei den Mann auf seinem Fahrrad beim Abbiegen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Autofahrer übersah laut Polizei den Mann auf seinem Fahrrad beim Abbiegen. (Symbolbild)

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Der 23-jährige Autofahrer übersah am Freitagnachmittag beim Abbiegen den entgegenkommenden Mann auf seinem Rad, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen stieß demnach mit dem 61-Jährigen zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus.

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