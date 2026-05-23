Nach Beinahe-Unfall

Radfahrer schlägt Autofahrer ins Gesicht

Nachdem ein Autofahrer im Kreisverkehr eine Vollbremsung hinlegen muss, eskaliert die Situation: Erst wird ein Radfahrer gewalttätig – dann nimmt die Geschichte eine kuriose Wendung.

Der Radfahrer wurde erst übergriffig – und entschuldigte sich dann. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der Radfahrer wurde erst übergriffig – und entschuldigte sich dann. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Nach einem Beinahe-Unfall hat ein Radfahrer in Aalen (Ostalbkreis) einen Autofahrer ins Gesicht geschlagen. Zuvor habe der 33-jährige Autofahrer eine Vollbremsung einlegen müssen, da ihn der Radfahrer in einem Kreisverkehr vermutlich übersehen hatte, teilte die Polizei mit.

Direkt nach dem Vorfall am Freitag sei der Radfahrer zu dem 33-Jährigen gegangen und habe ihn nach einem kurzen Streitgespräch auf den Kiefer geschlagen. Anschließend habe er sich jedoch dafür entschuldigt und gesagt, dass er überreagiert habe. Dann sei er davongefahren, hieß es. Nach dem Vorfall stellte sich heraus, dass auch die Türe des Autos beschädigt wurde. Ob dies mutwillig durch den Fahrradfahrer geschah, ist nicht geklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

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