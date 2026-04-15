Lampertheim: Schlägerei zwischen Autofahrer und Radfahrer
In Lampertheim sind ein Radfahrer und ein Autofahrer aufeinander losgegangen. Die Polizei sucht nun eine unbekannte Person, die die Schlägerei gefilmt haben soll.
Lampertheim. Wilde Szenen in Lampertheim-Hofheim: Am Freitag, 10. April, gehen ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer gegen 16 Uhr aufeinander los. Wie die Polizei berichtet, wurde der 65-jährige Radler bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine bislang unbekannte Person soll die Schlägerei gefilmt haben. Die Polizei bittet diese Person, sowie weitere Zeugen, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 9440 0 in Verbindung zu setzen. (heh)