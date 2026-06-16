Sexuelle Belästigung

Radfahrer schlägt Frauen aufs Gesäß

Ein Radfahrer schlägt in Leonberg Frauen auf den Po. Die Polizei fahndet - und hat einen Jugendlichen im Visier.

Ein Teenager soll in Leonberg Frauen auf den Po geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Ein Teenager soll in Leonberg Frauen auf den Po geschlagen haben. (Symbolbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Ein jugendlicher Radfahrer soll zwei Frauen in Leonberg im Vorbeifahren aufs Gesäß geschlagen haben. Polizisten nahmen den 15-Jährigen den Angaben zufolge bei einer Fahndung fest, nachdem er zuerst versucht hatte, zu flüchten. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung, der Junge wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben.

Am Montag soll ein Radfahrer zunächst einer 16-jährigen anderen Radfahrerin in einem Park zweimal mit der Hand aufs Gesäß geschlagen haben. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Wenig später alarmierte eine 21 Jahre alte Fußgängerin die Polizei, weil ihr ebenfalls ein Radfahrer auf den Po geschlagen haben soll. Die Einsatzkräfte fanden im Anschluss den Jugendlichen, auf den die Beschreibung beider Frauen zutraf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sexuelle Belästigung auf Ärztetag? Studentinnen berichten
In Hannover

Sexuelle Belästigung auf Ärztetag? Studentinnen berichten

Medizinstudentinnen berichten auf dem Ärztetag von sexueller Belästigung. Die Ärztekammer zeigt sich betroffen und kündigt Konsequenzen für den nächsten Kongress an.

16.05.2026

Mexikos Präsidentin legt Plan gegen sexuelle Belästigung vor
Nach Angriff

Mexikos Präsidentin legt Plan gegen sexuelle Belästigung vor

Staatschefin Sheinbaum war vor wenigen Tagen selbst von einem Mann im Zentrum von Mexiko-Stadt belästigt worden. Jetzt sollen die Strafen verschärft und Aufklärungskampagnen gestartet werden.

07.11.2025

Tödlicher Messerangriff folgte wohl auf sexuelle Belästigung
Tötung in Kaiserslautern

Tödlicher Messerangriff folgte wohl auf sexuelle Belästigung

Vor dem Messerangriff einer 20-Jährigen in Kaiserslautern soll das Opfer sie sexuell belästigt haben. Das zeigt laut Ermittlern ein Video einer Überwachungskamera. Es zeigt noch weitere Details.

01.07.2024

Justiz

Sexuelle Belästigung: Verfahren gegen Terenzi eingestellt

Der Sänger und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi wurde wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung einer Jugendlichen angeklagt. Das Verfahren wird gegen Auflagen eingestellt, ohne Schuldeingeständnis.

14.03.2024

Stuttgart

Sexuelle Belästigung im Freibad: Vier Menschen festgenommen

31.05.2023