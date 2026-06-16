Radfahrer schlägt Frauen aufs Gesäß
Ein Radfahrer schlägt in Leonberg Frauen auf den Po. Die Polizei fahndet - und hat einen Jugendlichen im Visier.
Leonberg (dpa/lsw) - Ein jugendlicher Radfahrer soll zwei Frauen in Leonberg im Vorbeifahren aufs Gesäß geschlagen haben. Polizisten nahmen den 15-Jährigen den Angaben zufolge bei einer Fahndung fest, nachdem er zuerst versucht hatte, zu flüchten. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung, der Junge wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben.
Am Montag soll ein Radfahrer zunächst einer 16-jährigen anderen Radfahrerin in einem Park zweimal mit der Hand aufs Gesäß geschlagen haben. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Wenig später alarmierte eine 21 Jahre alte Fußgängerin die Polizei, weil ihr ebenfalls ein Radfahrer auf den Po geschlagen haben soll. Die Einsatzkräfte fanden im Anschluss den Jugendlichen, auf den die Beschreibung beider Frauen zutraf.