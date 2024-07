Tödlicher Messerangriff folgte wohl auf sexuelle Belästigung

Kaiserslautern (dpa) - Dem tödlichen Messerangriff gegen einen 64-Jährigen im Hauptbahnhof Kaiserslautern ist wohl eine sexuelle Belästigung gegen die tatverdächtige Frau vorausgegangen. Die 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montag mitteilte. Auf dem Bildmaterial der Videoüberwachung des Hauptbahnhofs sei zu erkennen, wie der 64-jährige Mann der 20-jährigen Frau am Samstag auf einer Rolltreppe an das Gesäß fasst.