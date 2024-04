Sexuelle Belästigung am Frankfurter Flughafen aufgeklärt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei konnte eine sexuelle Belästigung am Flughafen Frankfurt aufklären. Ein Flughafenmitarbeiter soll eine 28-jährige Frau am Mittwoch auf einer Damentoilette verbal belästigt und unsittlich berührt haben, wie die Bundespolizeidirektion am Flughafen Frankfurt am Freitag mitteilte. Nach einer Täterbeschreibung und einer anschließenden Videoauswertung konnte der Verdächtige identifiziert werden. Die Ermittlungen laufen.