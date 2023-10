Sexuelle Belästigung in Heidelberg

In der Nacht gegen 2 Uhr lief eine 42-Jährige vom Hauptbahnhof in Richtung Römerkreis. Im Bereich der Grünanlag der Kurfürsten-Anlage hörte sie Schritte hinter sich. Ein Mann überholte sie, stellte sich ihr in den Weg und sprach sie an. Die Frau signalisierte, kein Interesse an einem Gespräch zu haben und lief weiter. Der Mann griff sie plötzlich am Handgelenk und begann sie zu küssen. Während die Frau versuchte sich zu befreien, stürzten beide zu Boden und es kam zu weiteren sexuellen Belästigungen. Schließlich gelang es der Frau, den Mann von sich herunterzustoßen und in die Kurfürsten-Anlage zu flüchten, wo sie am Straßenrand zusammenbrach. Drei Zeugen fanden die 42-Jährige und warteten mit ihr bis zum Eintreffen der Polizei.