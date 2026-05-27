Verkehr

Radfahrer stirbt nach Sturz auf dem Feldberg

Ein Senior fährt mit seinem Pedelec vom Feldberg in Richtung Tal. In einer Kurve kommt der 76-Jährige vom Weg ab und stürzt – mit schwerwiegenden Folgen.

Mit einem Hubschrauber wird der 76-Jährige in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Mit einem Hubschrauber wird der 76-Jährige in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Feldberg (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist nach einem Sturz im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der 76-Jährige fuhr am Montag mit seinem Pedelec einen asphaltierten Weg vom Feldberg in Richtung Tal hinunter, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve kam er mit seinem Rad vom Weg ab und stürzte. 

Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Dort erlag er am darauffolgenden Tag an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer schließen die Beamten aus.

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