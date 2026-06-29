Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Bus bei Butzbach
Als der Fahrradfahrer die Landstraße überqueren will, kommt es zur Kollision mit dem Bus. Der 66-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.
Butzbach (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß mit einem Bus auf einer Landstraße bei Butzbach (Wetteraukreis) ist ein Fahrradfahrer gestorben. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen starb der 66-jährige Mann noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.
Demnach habe der Radfahrer am Freitagabend von einem Geh- und Radweg kommend die Landstraße überqueren wollen, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Bus gekommen sei. Der Busfahrer und zwei Fahrgäste seien vor Ort von Rettungskräften betreut worden. Zur vollständigen Klärung des Unfallhergangs wurde nach Angaben der Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen.