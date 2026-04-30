Tödlicher Unfall

Fahrradfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

Ein Fahrradfahrer überquert eine Landstraße im Kreis Gießen und wird von einem Auto erfasst. Der Radfahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Ein Fahrradfahrer wird bei einem Unfall von einem Unfall erfasst. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Ein Fahrradfahrer wird bei einem Unfall von einem Unfall erfasst. (Symbolbild)

Lich (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Lich tödlich verletzt worden. Als der 69-Jährige die Strecke im Kreis Gießen am Abend überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Er war den Angaben zufolge vor dem Unfall auf einem parallel zur Landstraße verlaufenden Radweg von Lich in Richtung Nieder-Bessingen unterwegs. Das Auto, das ihn erfasste, fuhr in die gleiche Richtung.

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