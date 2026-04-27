Tödlicher Unfall

Radfahrer stirbt zwei Tage nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 89-Jähriger überquert mit seinem Rad eine Landstraße im Kreis Tuttlingen und übersieht laut Polizei ein Auto. Der Mann wird so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus stirbt.

Der Radfahrer wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er zwei Tage später starb. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der Radfahrer wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er zwei Tage später starb. (Symbolbild)

Seitingen-Oberflacht (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist mit einem Auto kollidiert und an den Folgen des Unfalls gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 89-Jährige am Freitag mit seinem Fahrrad eine Landstraße bei Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) überqueren und übersah dabei das Auto eines 57-Jährigen. Der Senior sei von dem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Er starb nach Angaben der Polizei zwei Tage später im Krankenhaus. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

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