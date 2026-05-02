Bergstraße

Radfahrer schwer verletzt

Ein 75-Jähriger will eine Landstraße überqueren und übersieht zwei Autos. Eines der Fahrzeuge kann ausweichen, ein zweites Auto nicht.

Der 75-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der 75-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Mörlenbach (dpa/lrs) - Ein Fahrradfahrer ist auf einer Landstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 75-Jährige hatte zuvor zwei herannahende Fahrzeuge übersehen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. 

Der Radfahrer wollte am Freitagmittag eine Landstraße zwischen Bonsweiher und Mörlenbach (Kreis Bergstraße) überqueren, um auf dem gegenüberliegenden Radweg weiterzufahren. Dabei missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt der Pkw.

Der erste Pkw konnte dem Radfahrer gerade noch ausweichen, aber der zweite stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei sucht den Fahrer des ersten Pkw als Zeugen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mörlenbach: Radfahrer bei Unfall auf L3120 schwer verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz

Mörlenbach: Radfahrer bei Unfall auf L3120 schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Mörlenbach und Bonsweiher wird ein 75-jähriger Fahrradfahrer beim Überqueren der L3120 von einem Auto erwischt. Er verletzt sich schwer.

02.05.2026

Fahrradfahrer stirbt bei Unfall mit Auto
Tödlicher Unfall

Fahrradfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

Ein Fahrradfahrer überquert eine Landstraße im Kreis Gießen und wird von einem Auto erfasst. Der Radfahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

30.04.2026

Auf Landstraße von Auto erfasst: Radler tödlich verunglückt
Unfall

Auf Landstraße von Auto erfasst: Radler tödlich verunglückt

Ein Radfahrer will am späten Abend eine Landstraße überqueren - und übersieht ein herannahendes Auto.

25.06.2025

Heppenheim: Fahrradfahrer von PKW erfasst
Blaulicht

Heppenheim: Fahrradfahrer von PKW erfasst

In Heppenheim ist ein Fahrradfahrer angefahren und zu Fall gebracht worden. Der beteiligte PKW-Fahrer beging Fahrerflucht.

03.05.2025

82-jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Motorrad
Offenbach

82-jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Motorrad

Ein Fahrradfahrer will eine Bundesstraße überqueren und übersieht laut Polizei offenbar ein Motorrad. Schwer verletzt kommt der 82-Jährige ins Krankenhaus - und stirbt dort kurz darauf.

21.05.2024