Radfahrer schwer verletzt
Ein 75-Jähriger will eine Landstraße überqueren und übersieht zwei Autos. Eines der Fahrzeuge kann ausweichen, ein zweites Auto nicht.
Mörlenbach (dpa/lrs) - Ein Fahrradfahrer ist auf einer Landstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 75-Jährige hatte zuvor zwei herannahende Fahrzeuge übersehen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.
Der Radfahrer wollte am Freitagmittag eine Landstraße zwischen Bonsweiher und Mörlenbach (Kreis Bergstraße) überqueren, um auf dem gegenüberliegenden Radweg weiterzufahren. Dabei missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt der Pkw.
Der erste Pkw konnte dem Radfahrer gerade noch ausweichen, aber der zweite stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei sucht den Fahrer des ersten Pkw als Zeugen.