Heppenheim: Fahrradfahrer von PKW erfasst

Heppenheim. Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Mozartstraße, Ecke Tuchbleichenstraße angefahren und zu Fall gebracht worden. Der Fahrradfahrer war auf dem Weg zur Arbeit und fuhr die Heppenheimer Mozartstraße entlang. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Pkw beim Abbiegen auf die Straße den Fahrradfahrer, brachte diesen zu Fall, sodass dieser sich leicht verletzte. Zudem entstand am Fahrrad Sachschaden. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den verunfallten Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060. (bw)