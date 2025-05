Mörlenbach: Fahrradfahrer beschädigt Mini und flüchtet

Mörlenbach. Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr in der Goethestraße in Mörlenbach ein Pkw beschädigt. Wie die Polizei berichtet, prallte der Radfahrer im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel und die Beifahrertür des Mini und beging anschließend Fahrerflucht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sollen sich auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 melden. (heh)