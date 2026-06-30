Tödlicher Unfall

Radfahrer stürzt in Feld und stirbt

Bei einer Radtour mit einer Begleiterin stürzt ein Mann in ein Feld. Trotz schneller Hilfe kommt für den 66-Jährigen jede Rettung zu spät.

Der 66-Jährige stürzte am Montag in ein Feld. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 66-Jährige stürzte am Montag in ein Feld. (Symbolbild)

Sontheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist bei Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) gestürzt und gestorben. Grund für den Unfall sei eine medizinische Ursache gewesen, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige war am Montag zusammen mit einer anderen Fahrradfahrerin unterwegs. Er kam nach links von einem Radweg ab und stürzte in ein Feld.

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