Radfahrer stürzt in Feld und stirbt
Bei einer Radtour mit einer Begleiterin stürzt ein Mann in ein Feld. Trotz schneller Hilfe kommt für den 66-Jährigen jede Rettung zu spät.
Sontheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist bei Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) gestürzt und gestorben. Grund für den Unfall sei eine medizinische Ursache gewesen, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige war am Montag zusammen mit einer anderen Fahrradfahrerin unterwegs. Er kam nach links von einem Radweg ab und stürzte in ein Feld.