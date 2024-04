Radfahrer und Motorradfahrerin stoßen zusammen

Lorch (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Motorradfahrerin und einem Fahrradfahrer bei Lorch sind beide schwer verletzt worden. Der 74-jährige Radfahrer habe am Sonntag verbotswidrig die Bundesstraße 42 überqueren wollen und dabei vermutlich die ihm entgegenkommende 18-jährige Motorradfahrerin übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, die 18-Jährige mit einem Rettungswagen.