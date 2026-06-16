Radlerin fährt plötzlich auf Straße - Zusammenstoß mit Auto

Backnang (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 68-Jährige war laut Polizei plötzlich von einem Feldweg auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei. Ein 31-jähriger Autofahrer habe noch versucht auszuweichen, sei jedoch seitlich mit der Radfahrerin zusammengestoßen. Die Frau sei schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.