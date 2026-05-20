Unfall mit Fahrerflucht

Kind angefahren - Autofahrer fährt davon

Ein Junge wird angefahren und verletzt, der Täter fährt davon. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter fährt einen Siebenjährigen an und begeht Unfallflucht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Unbekannter fährt einen Siebenjährigen an und begeht Unfallflucht. (Symbolbild)

Backnang (dpa/lsw) - Ein siebenjähriger Fahrradfahrer ist von einem Auto in Backnang (Rems-Murr-Kreis) angefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Autofahrer beging nach Polizeiangaben Fahrerflucht. Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf einem Gehweg. Der Autofahrer wollte wohl auf ein Tankstellengelände fahren. Dabei übersah er den Siebenjährigen, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt und sucht nach Zeugen.

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