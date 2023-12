Räuber mit Messer lebensgefährlich verletzt: Haftstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann fordert beim Überfall eines Elektronikmarktes Geld - und wird von sieben Menschen so heftig attackiert, dass er danach in Lebensgefahr schwebt. Ein Jahr nach diesem Vorfall in Frankfurt-Griesheim ist ein 37-Jähriger vom Landgericht zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung der Richter hat er den Räuber mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Das Gericht ging am Freitag von versuchtem Totschlag aus. Der Verurteilte legte bereits Revision ein.