Nach tödlichem Messerangriff in Asylheim: Urteil erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Messerangriff in einer Asylunterkunft wird am Donnerstag (10.30 Uhr) in einem Mordprozess vor dem Landgericht Wiesbaden das Urteil erwartet. Ein 41-jähriger Mann mit ghanaischer Staatsbürgerschaft soll laut Anklage drei Bewohner der Unterkunft im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel mit einem Messer angegriffen haben. Ein 35 Jahre alter Mann wurde tödlich verletzt, zwei schwer verletzte Frauen überlebten die Attacke nach Notoperationen. Eine der Frauen, die Ehefrau des Getöteten, verlor laut Staatsanwaltschaft bei der Tat ihr ungeborenes Kind.