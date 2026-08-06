Ukraine-Krieg

Raketenangriff zerstört Lager von Ulmer Firma in Kiew

Ein russischer Raketenangriff zerstört ein Lager von Liqui Moly in Kiew. Das Unternehmen arbeitet daran, die Lieferketten schnell wiederherzustellen.

Ein Lager des Ulmer Unternehmens Liqui Moly ist in der Ukraine zerstört worden. (Archivfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein Lager des Ulmer Unternehmens Liqui Moly ist in der Ukraine zerstört worden. (Archivfoto)

Ulm (dpa) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist auch ein Lager des Ulmer Schmierstoffherstellers Liqui Moly getroffen worden. Es sei bei dem Angriff und einem anschließenden Brand niemand verletzt worden, sagte Unternehmenssprecher Sina Ataei. Ein niedriger Millionenbetrag an Schaden sei entstanden. Das Team arbeite mit Hochdruck daran, die Lieferketten wiederherzustellen, schrieb die ukrainische Vertretung bereits am Mittwoch. 

Bei dem völlig zerstörten Objekt handelt es sich nach Auskunft von Ataei um ein Lager, in dem ein langjähriger Kunde Waren lagerte. «Also ja, es ist natürlich schon ein Angriff auch auf uns indirekt», sagte Ataei. Man wolle dem Partner so schnell wie möglich wieder Lager zur Verfügung stellen, dies sei jedoch nicht so leicht. An Wiederaufbau werde im Moment nicht gedacht.

Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Mittwoch von einem Massenangriff gesprochen, der sich gegen Logistik- und Verteilzentren militärischer Güter gerichtet habe. Getroffen wurden demnach Lagerhäuser in der Hauptstadt Kiew und am Stadtrand.

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Liqui Moly beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Schmierstoff- und Additive-Hersteller mit Hauptsitz in Ulm ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und knackte 2024 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz.

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