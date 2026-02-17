Ramadan und Fastenzeit beginnen - Beleuchtung in Frankfurt
Der Ramadan und die christliche Fastenzeit starten zeitgleich. Frankfurt erstrahlt dazu erneut in besonderem Licht.
Frankfurt (dpa/lhe) - Aschermittwoch und der Ramadan-Beginn fallen in diesem Jahr auf denselben Tag. Für Hunderttausende Muslime beginnt am Mittwochabend der Ramadan, der erste Fastentag ist der Donnerstag. Im Christentum beginnt die Fastenzeit traditionell am Aschermittwoch.
In Frankfurt wird dieses Jahr zum dritten Mal eine Ramadan-Beleuchtung zu sehen sein. Aufgehängt wurden Halbmonde, Sterne und Fanoos-Laternen sowie der Schriftzug «Happy Ramadan». In der Bankenmetropole leben rund 130.000 Muslime.
Die Ramadan-Lichter werden am Dienstag um 18.00 Uhr in der Freßgass eingeschaltet. Frankfurt war 2024 deutschlandweit die erste Stadt, die eine solche Beleuchtung installiert hatte. Hintergrund war ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg sagte laut Mitteilung: «Die Beleuchtung zeigt erneut, dass muslimisches Leben ein ganz selbstverständlicher Teil unserer Stadt ist. In Zeiten antidemokratischer Tendenzen und verstärktem Populismus sind diese Lichter ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts in unserer vielfältigen Stadtgesellschaft.»