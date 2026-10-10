Spektakel

Rapper-Fans zünden Feuerwerk auf Brücke in Frankfurt

Musik, Bengalos, Feuerwerk: Beim Einstimmen auf ein Konzert haben Fans in Frankfurt für ein Spektakel gesorgt - bis die Polizei anrückte.

Die Fans hatten Bengalos und Feuerwerk dabei. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die Fans hatten Bengalos und Feuerwerk dabei. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rot leuchtender Rauch über der Flößerbrücke: Fans des belarussischen Musikers Max Korzh haben in Frankfurt am Main Feuerwerk und Bengalos gezündet. Das unangemeldete Spektakel fand am Freitagabend auf der Brücke statt, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Es war der Vorabend eines Konzerts des osteuropäischen Sängers und Rappers, der heute im Deutsche Bank Park auftritt. 

Insgesamt versammelten sich demnach um die 2.000 Fans an verschiedenen Stellen in der Stadt, darunter im Hafenpark, in Sachsenhausen und am Stadion. Sie feierten auf der Flößerbrücke nicht nur mit Pyrotechnik, sondern auch lautstark mit Musik. Die Polizei erteilte vor Ort Platzverweise. Es sei aber friedlich geblieben, sagte die Sprecherin. Verletzt wurde demnach niemand. Zuvor hatten mehrere Medien über die Aktion berichtet.

Die Polizei geht davon aus, dass es heute im Vorfeld des Konzerts wieder Versammlungen geben könnte. Auch am Donnerstagabend hatten sich demnach schon Fans auf der Zeil getroffen: Sie stimmten sich mit einem Flashmob auf das Konzert ein.

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