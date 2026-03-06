Biberach

Raser verletzt Polizisten bei Festnahme

Mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde flüchtete ein 19-Jähriger ohne Führerschein vor der Polizei durch Biberach. Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten und der Fahrer leicht verletzt.

Der Mann raste durch die Innenstadt der Polizei davon. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Biberach (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger ohne Führerschein hat sich in Biberach mit einem gemieteten Audi eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, wie die Polizei mitteilte. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, hieß es. Auch der Verdächtige wurde demnach leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt.

Der Fahrer beschleunigte in der Innenstadt, nachdem er ein ziviles Polizeifahrzeug bemerkt hatte, und ignorierte Anhaltesignale mit Blaulicht und Martinshorn. Die Flucht führte laut Polizei mit teilweise bis zu 140 Kilometern pro Stunde über mehrere Straßen der Innenstadt, wobei «offenbar andere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen und auch ausweichen mussten». 

Die Verfolgungsfahrt endete erst, als der 19-Jährige abrupt anhielt und im Auto sitzen blieb. Neben ihm saß eine 18-Jährige, die den Wagen zuvor vermutlich angemietet hatte. Bei der anschließenden Festnahme habe er dann Widerstand geleistet, so die Polizei.

