Landkreis Schwäbisch Hall

Rassistische Flugblätter in Vellberg - Frau festgenommen

Rassistische Flugblätter lagen in Vellberg unter anderem an einem Imbiss und einer Apotheke. Nun hat die Polizei eine 50-Jährige festgenommen.

Die Polizei hat eine 50-Jährige festgenommen, die verdächtigt wird, etwas mit der Verbreitung rassistischer und volksverhetzender Flugblätter zu tun zu haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat eine 50-Jährige festgenommen, die verdächtigt wird, etwas mit der Verbreitung rassistischer und volksverhetzender Flugblätter zu tun zu haben. (Symbolbild)

Vellberg (dpa/lsw) - Nachdem vor einigen Tagen rassistische Flugblätter in Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) aufgetaucht sind, hat die Polizei eine 50-Jährige festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll sie mit der Verbreitung der Flugblätter in Zusammenhang stehen. 

Die Flugblätter wurden laut Polizei unter anderem an einem Imbiss, einer Apotheke und Stromkästen gefunden. Mit den Blättern seien rassistische und volksverhetzende Inhalte verbreitet worden. Dabei wurde laut Polizei insbesondere gegen Türken gehetzt, aber auch andere rassistische Inhalte wurden verbreitet. 

Die 50-Jährige sei womöglich nicht schuldfähig. Aus Gründen des Personenschutzes und wegen laufender Ermittlungen konnte die Polizei aber nicht sagen, weshalb sie nicht schuldfähig sein könnte.

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