SEK-Einsatz in Schwäbisch Hall – Mann auf freiem Fuß

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Bei einer Hausdurchsuchung in einem Wohngebiet in Schwäbisch Hall ist am Dienstagmorgen das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Einsatz gewesen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Bewohner des durchsuchten Hauses kurzzeitig auf ein Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen kam er aber wieder auf freien Fuß. Es habe sich nicht um eine Festnahme gehandelt. Ziel der Durchsuchung sei es gewesen, «Beweismittel sicherzustellen», sagte der Sprecher.