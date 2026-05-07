Raub in Kassel: 30-Jähriger mit Kieferbruch im Krankenhaus
Mitten in Kassel wird ein Mann ausgeraubt und landet mit Kieferbruch im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.
Kassel (dpa/lhe) - Ein 30-Jähriger ist in Kassel ausgeraubt und schwer verletzt worden. Am Mittwochmorgen sei das Opfer zunächst nach Kleingeld gefragt und anschließend in eine Parkanlage gelockt und dort attackiert worden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe schwere Verletzungen erlitten, unter anderem einen Kieferbruch, und nach eigenen Angaben zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren. Der unbekannte Täter sei mit Geldbörse, Handy und Brille geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.