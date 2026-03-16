Kriminalität

Raub statt Handykauf – Polizei sucht Zeugen

Ein geplanter Handykauf endet für einen 45-Jährigen als Opfer eines Raubs. Zwei bewaffnete Unbekannte verletzen ihn – und fliehen mitsamt Beute. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Die Polizei bitte Zeuge um Hinweise (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei bitte Zeuge um Hinweise (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein Mann, der über ein Online-Portal für Kleinanzeigen ein Smartphone kaufen wollte, ist in Nordhessen einem Raub zum Opfer gefallen. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, hatte der 45-Jährige mit dem vermeintlichen Verkäufer Kontakt aufgenommen und sich mit diesem in der Nacht zu Sonntag zur Übergabe in Lohfelden-Crumbach (Landkreis Kassel) verabredet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Opfer mit Reizgas attackiert

«Doch statt von dem Handyverkäufer soll er von zwei unbekannten Tätern erwartet worden sein, die ihn mit einer Pistole bedroht und so sein mitgebrachtes Bargeld erbeuteten haben sollen», teilte die Polizei mit. «Anschließend sollen die jungen Männer ihr Opfer noch mit Reizgas besprüht haben, bevor sie die Flucht ergriffen.» Der Mann aus dem Landkreis Kassel habe leichte Verletzungen erlitten und sei von Rettungskräften versorgt worden. 

Laut Polizei konnten die beiden Männer trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen nicht mehr gefasst werden. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Glück für Opfer von versuchtem Raub
Raubüberfall

Glück für Opfer von versuchtem Raub

Ein 47-Jähriger wird von einem Räuber mit einem spitzen Gegenstand attackiert. Sein Handy wird zum Schild.

25.10.2025

Polizei sucht Zeugen nach Fällen von Raub in Gießen
Aufruf

Polizei sucht Zeugen nach Fällen von Raub in Gießen

Ein Mann und eine Frau sollen Opfer von bisher unbekannten Tätern geworden sein. Handys und Bargeld wurden geraubt. Gibt es Hinweise auf die Täter?

14.08.2025

Wohnungsbrand in Kassel: Keine Hinweise auf Brandstiftung
Notfälle

Wohnungsbrand in Kassel: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus finden Einsatzkräfte eine tote 73 Jahre alte Frau. Andere Bewohner konnten sich unverletzt retten, weil sie gewarnt wurden.

02.07.2025

Brand in Kassel - Mann wird schwer verletzt
Gasflasche entzündet

Brand in Kassel - Mann wird schwer verletzt

Ein geplanter Grillabend endet für einen Mann im Krankenhaus: Flammen schlagen von einer Gasflasche auf ein Haus über. Es entsteht ein hoher Schaden.

16.06.2025

Raub bei Travis-Scott-Konzert? - Prozess hat begonnen
Kriminalität

Raub bei Travis-Scott-Konzert? - Prozess hat begonnen

Mehreren Konzertbesuchern sollen Goldketten vom Hals gerissen worden sein, die Polizei erwischt die mutmaßlichen Täter schnell. Die Männer sagen zum Prozessauftakt nichts zu den Vorwürfen.

23.01.2025