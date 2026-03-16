Raub statt Handykauf – Polizei sucht Zeugen
Ein geplanter Handykauf endet für einen 45-Jährigen als Opfer eines Raubs. Zwei bewaffnete Unbekannte verletzen ihn – und fliehen mitsamt Beute. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Kassel (dpa/lhe) - Ein Mann, der über ein Online-Portal für Kleinanzeigen ein Smartphone kaufen wollte, ist in Nordhessen einem Raub zum Opfer gefallen. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, hatte der 45-Jährige mit dem vermeintlichen Verkäufer Kontakt aufgenommen und sich mit diesem in der Nacht zu Sonntag zur Übergabe in Lohfelden-Crumbach (Landkreis Kassel) verabredet.
Opfer mit Reizgas attackiert
«Doch statt von dem Handyverkäufer soll er von zwei unbekannten Tätern erwartet worden sein, die ihn mit einer Pistole bedroht und so sein mitgebrachtes Bargeld erbeuteten haben sollen», teilte die Polizei mit. «Anschließend sollen die jungen Männer ihr Opfer noch mit Reizgas besprüht haben, bevor sie die Flucht ergriffen.» Der Mann aus dem Landkreis Kassel habe leichte Verletzungen erlitten und sei von Rettungskräften versorgt worden.
Laut Polizei konnten die beiden Männer trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen nicht mehr gefasst werden. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.