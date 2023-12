Raubüberfall im Studentenwohnheim: Fünf Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem nächtlichen Raubüberfall in einem Frankfurter Studentenwohnheim ist ein 24 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ein zum Tatzeitpunkt noch heranwachsender Komplize erhielt im selben Prozess drei Jahre Jugendstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, so das Gericht am Freitag. (AZ 4290 Js 228887/22)