Bodensee

Rauch auf Fähre - das war der Grund

Alarm auf einer Fähre: Ein Zeuge beobachtet Rauch, für zwei Crew-Mitglieder endet die Fahrt im Krankenhaus. Was führte zu dem Zwischenfall und wie geht es den rund 30 Passagieren?

Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ist wegen Rauchs auf einer Fähre ausgerückt. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ist wegen Rauchs auf einer Fähre ausgerückt. (Archivbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Wegen Rauchs auf einer Bodensee-Fähre sind zahlreiche Rettungskräfte und die Wasserschutzpolizei zum Anleger in Friedrichshafen geeilt. «Eine sofortige Überprüfung der Fähre ergab, dass die Abdeckung einer Lampe im Maschinenraum abgefallen und auf dem heißen Motor verschmort war», teilte das Polizeipräsidium Einsatz mit.

Ein Augenzeuge hatte den Angaben zufolge am Sonntagabend Rettungskräfte alarmiert, als er während der Fahrt Rauch bemerkte. Zwei Besatzungsmitglieder hätten Qualm eingeatmet. Sie seien zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen. Von den etwa 30 Passagieren sei niemand verletzt worden.

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