Freie Fahrt zum Bodensee: Südbahn-Sperrung endet

Ravensburg/Friedrichshafen (dpa/lsw) - Pendler, Schüler und Ausflügler am Bodensee können aufatmen: Die Sperrung der Südbahn zwischen Aulendorf, Ravensburg und Friedrichshafen endet planmäßig am kommenden Montag (8. Juni). Nach Monaten mit Ersatzbussen, längeren Fahrzeiten und häufigem Umsteigen rollen die Regionalzüge dann wieder regulär zum Bodensee, wie die Bahn bestätigte.

Seit dem 6. März war die Bahnstrecke wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Statt Zügen fuhren Express- und Regionalbusse über die Bundesstraße 30 mit längeren Fahrtzeiten. Der Ersatzverkehr sei bisher weitgehend reibungslos gelaufen, sagte eine Bahnsprecherin. Unbequem war die Situation für Fahrgäste mit Fahrrädern, da sie die in den Ersatzbussen grundsätzlich nicht mitnehmen durften.

Brückenarbeiten sorgten für Sperrung

Hintergrund der Sperrung waren umfangreiche Arbeiten an mehreren Brücken entlang der Strecke, eine tonnenschwere Brücke wurde im Landkreis Ravensburg über die Wolfegger Ach neu eingesetzt. Zeitweise war nur der Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Ravensburg betroffen, seit Mitte Mai auch die Verbindung weiter Richtung Aulendorf.

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