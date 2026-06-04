Bauarbeiten abgeschlossen

Freie Fahrt zum Bodensee: Südbahn-Sperrung endet

Wer mit dem Zug zum Bodensee pendelt, kann sich freuen: Die Bauarbeiten an der Südbahn sind abgeschlossen. Was das für Pendler und Ausflügler bedeutet.

Die Südbahn ist nach monatelangen Bauarbeiten bald wieder frei. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Die Südbahn ist nach monatelangen Bauarbeiten bald wieder frei. (Symbolbild)

Ravensburg/Friedrichshafen (dpa/lsw) - Pendler, Schüler und Ausflügler am Bodensee können aufatmen: Die Sperrung der Südbahn zwischen Aulendorf, Ravensburg und Friedrichshafen endet planmäßig am kommenden Montag (8. Juni). Nach Monaten mit Ersatzbussen, längeren Fahrzeiten und häufigem Umsteigen rollen die Regionalzüge dann wieder regulär zum Bodensee, wie die Bahn bestätigte.

Seit dem 6. März war die Bahnstrecke wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Statt Zügen fuhren Express- und Regionalbusse über die Bundesstraße 30 mit längeren Fahrtzeiten. Der Ersatzverkehr sei bisher weitgehend reibungslos gelaufen, sagte eine Bahnsprecherin. Unbequem war die Situation für Fahrgäste mit Fahrrädern, da sie die in den Ersatzbussen grundsätzlich nicht mitnehmen durften.

Brückenarbeiten sorgten für Sperrung

Hintergrund der Sperrung waren umfangreiche Arbeiten an mehreren Brücken entlang der Strecke, eine tonnenschwere Brücke wurde im Landkreis Ravensburg über die Wolfegger Ach neu eingesetzt. Zeitweise war nur der Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Ravensburg betroffen, seit Mitte Mai auch die Verbindung weiter Richtung Aulendorf.

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Die 2021 elektrifizierte Südbahn zählt zu den wichtigen Bahnverbindungen in Baden-Württemberg. Die Regionalzüge fahren von Ulm nach Friedrichshafen am Bodensee. Vor allem für Pendler, Schüler und Touristen ist die Strecke zentral, weil sie den Bodenseeraum und Oberschwaben mit dem Fernverkehrsbahnhof in Ulm verknüpft.

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