Grenzverkehr

Ohne Umsteigen: Der Bodensee bekommt eine neue Zugverbindung

Pendler und Ausflügler am Bodensee können bald entspannter reisen: Der Regionalexpress REX 1 fährt alle zwei Stunden umsteigefrei von Friedrichshafen bis Schruns. Was Reisende wissen sollten.

Die Bodensee-Anrainer rücken noch näher zusammen. (Symbolfoto) Foto: Marcus Brandt/dpa
Friedrichshafen/Schruns (dpa) - Pendler und Reisende in der Vierländerregion am Bodensee können noch in diesem Jahr eine neue Nahverkehrslinie nutzen - direkt und umsteigefrei. Ab Dezember verkehrt der Regionalexpress REX 1 Friedrichshafen – Lindau – Bregenz – Schruns im Zweistundentakt, wie das Verkehrsministerium in Stuttgart mitteilte. 

Umsteigefrei von Deutschland nach Österreich 

Mit der neuen Direktverbindung wachsen die Bodensee-Anrainer Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg damit noch näher zusammen. «Als erste grenzüberschreitende Nahverkehrslinie von Baden-Württemberg nach Österreich macht der neue REX den öffentlichen Verkehr im Bodenseeraum noch attraktiver», sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Christian Bernreiter, bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, sagte: «Wir bringen in dieser wirtschaftsstarken und natursensiblen Region einen hochattraktiven Zug aufs Gleis, von dem auch Bayern profitieren wird.»

Auf dem REX Friedrichshafen – Schruns gelten laut Mitteilung die Tickets, die für die anderen Züge des Nahverkehrs dort heute schon gelten. Die REX-Linie 1 verkehrt von Schruns und Bregenz kommend neu alle zwei Stunden ab Lindau-Reutin umsteigefrei weiter nach Friedrichshafen Stadt - anstatt wie bisher nach Lindau-Insel. Zwischenhalte sind in Wasserburg und Langenargen vorgesehen.

Mehr als 290 Sitzplätze 

Die etwa 100 Meter langen Züge haben demnach mehr als 290 Sitzplätze. Die Verantwortlichen schreiben von viel Beinfreiheit, Multifunktionsbereiche, Rollstuhlplätze, WLAN, Steckdosen und USB-Anschlüsse, um das Handy oder das Tablet aufzuladen. Im Fahrradabteil sei Platz für 39 Fahrräder. 

Baden-Württemberg und Vorarlberg haben sich im Juni 2024 zu mehr im Grenzverkehr Maßnahmen verpflichtet. Zentrales Ziel war die Herstellung einer durchgehenden und regelmäßigen Schienenverbindung zwischen Friedrichshafen und Vorarlberg.

