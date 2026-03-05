Südbahn-Sperrung: Das müssen Bodensee-Pendler jetzt wissen

Herzlich willkommen!

Hinweis für die Nutzung mit Werbetracking: Wir bieten Ihnen ein umfangreiches, gut recherchiertes und aufwendig aufbereitetes Digitalangebot. Dabei finanzieren wir uns über Abonnements und Werbeeinblendungen. Auf dieser Website nutzen wir und unsere Partner daher Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, die zu den unten genannten Zwecken verarbeitet werden. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet; zum Teil aufgrund berechtigter Interessen der jeweiligen Anbieter. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit über die Einstellungen widerrufen bzw. angepasst werden.

Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet. Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.