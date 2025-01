Rauchgasvergiftung durch Kohle: Frau muss ins Krankenhaus

Schlitz (dpa/lhe) - Eine Frau hat in einer Unterkunft für Geflüchtete in Schlitz (Vogelsbergkreis) Kerzen und Holzkohle angezündet und sich als Folge eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen. In dem Zimmer der 47-Jährigen habe sich am Sonntagabend viel Rauch gebildet, teilte die Polizei mit. Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden.