Feuerwehreinsatz in Schwaben

Rauchwarnung nach Brand in Vöhringen

In einem Wohngebiet in Vöhringen ist starker Rauch zu sehen. Einsatzkräfte berichten von einem Kellerbrand. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Wegen eines Brandes in Vöhringen sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Wegen eines Brandes in Vöhringen sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. (Symbolbild)

Vöhringen (dpa) - Ein Brand in einem Wohngebiet in Vöhringen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm hat eine Warnung vor Rauchentwicklung ausgelöst. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West war zunächst eine Explosion gemeldet worden. Erste Einsatzkräfte vor Ort berichteten dann von einem Kellerbrand.

Die Integrierte Leitstelle Donau-Iller warnte vor Rauch durch einen ausgedehnten Brand im Stadtgebiet. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Zu möglichen Verletzten, zur Ursache und zum Ausmaß des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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