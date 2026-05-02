Keine Verletzten

Rauchwolke am Wasen – Vegetationsbrand gelöscht

Starke Rauchentwicklung am Wasen: Ein Brand auf einem Parkplatz wird schnell gelöscht. Der Deutsche Wetterdienst warnt wegen Trockenheit vor erhöhter Gefahr.

Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Rauchwolke nahe des Cannstatter Wasens hat für Aufsehen gesorgt, Schlimmeres ist dort aber nicht passiert. Nach Angaben der Feuerwehr brannte am Nachmittag Vegetation im Bereich eines Parkplatzes und Campingplatzes. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Zeitweise kam es zu stärkerer Rauchentwicklung, verletzt wurde jedoch niemand. Auch Besucher des nahegelegenen Frühlingsfestes waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr informierte vorsorglich über soziale Medien. Hintergrund des Brandes dürfte auch die anhaltende Trockenheit sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor erhöhter Vegetationsbrandgefahr.

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