Razzia auf Baustellen im Rhein-Main-Gebiet
Die Ermittler rücken zeitgleich auf etlichen Baustellen an. Die Gruppe der Verdächtigen ist groß. Drei Haftbefehle werden vollstreckt.
Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einer Razzia wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung und der Steuerhinterziehung sind 40 Baustellen, Arbeitnehmerunterkünfte sowie Geschäfts- und Wohnräume vor allem im Rhein-Main-Gebiet durchsucht worden. Die Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt 15 Personen im Alter von 23 bis 65 Jahren, teilte das Hauptzollamt Darmstadt mit. Drei Haftbefehle seien vollstreckt worden.
Rund 450 Ermittler seien im Einsatz gewesen. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Darmstadt, Frankfurt/Main und Wiesbaden sowie in Berlin und Bad Rappenau im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt statt. Es bestehe der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, des Betruges zum Nachteil der Sozialkassen der Bauwirtschaft sowie der Hinterziehung von Lohnsteuern.