Sieben Verdächtige

Razzia bei VfB-Ultras nach Angriff auf Frankfurt-Fans

Nach einem Angriff auf Frankfurt-Fans hat die Polizei Wohnungen von sieben VfB-Ultras durchsucht. Ermittelt wird nach einer Attacke in Esslingen wegen Raubes und schwerer Körperverletzung.

Nach einem Angriff auf gegnerische Fans gab es Hausdurchsuchungen bei VfB-Ultras. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Nach einem Angriff auf gegnerische Fans gab es Hausdurchsuchungen bei VfB-Ultras. (Symbolbild)

Esslingen (dpa) - Nach einem Angriff auf gegnerische Fans hat die Polizei die Wohnungen von sieben Ultras des VfB Stuttgart durchsucht. Die Männer im Alter von 23 bis 34 Jahren sollen Mitte März bei einer Bundesligabegegnung Fans von Eintracht Frankfurt an einem Bahnhof in Esslingen angegriffen, ausgeraubt und teilweise schwer verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Männer werden der Hooligan- und Ultraszene zugeordnet. Bei den Durchsuchungen in Stuttgart, Calw, Fellbach und Renningen beschlagnahmten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial. Dieses werde nun ausgewertet. Die Verdächtigen wurden nach den Durchsuchungen am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Explosionen: Wohnungen durchsucht und Mann verhaftet
Mehrere Verdächtige

Nach Explosionen: Wohnungen durchsucht und Mann verhaftet

Sprengstoff-Explosionen, versuchter Mord und ein Hauptverdächtiger, der Minderjährige anwerben soll: Behörden gehen gegen das Phänomen von «Gewalt als Dienstleistung» im Rhein-Main-Gebiet vor.

04.03.2026

Frankfurt-Fans angegriffen und ausgeraubt
Fußball

Frankfurt-Fans angegriffen und ausgeraubt

Erst verloren, dann eine mutmaßliche Attacke am Bahnhofsparkplatz: Die Fahrt zum Auswärtsspiel nach Stuttgart verlief für vier Fans von Eintracht Frankfurt nicht wie erhofft.

14.01.2026

Nach Schüssen in Tamm: Staatsanwaltschaft durchsucht
Ermittlungserfolg

Nach Schüssen in Tamm: Staatsanwaltschaft durchsucht

Datenleck im Justizapparat? Nach dem Angriff in Tamm durchsuchen Ermittler nicht nur Wohnungen in den Niederlanden, sondern auch eigene Kollegen. Die Spur könnte zu mehr als einem Verbrechen führen.

14.11.2025

Polizei durchsucht Wohnungen von gewaltbereiten Fußballfans
Anhänger von Essen und Rostock

Polizei durchsucht Wohnungen von gewaltbereiten Fußballfans

Im Herbst wird ein Fan-Zug gestoppt, gewalttätige Rostocker und Essener Anhänger gehen aufeinander los. Der Schaden ist groß. Die Polizei hat Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht.

11.03.2025

Polizeieinsatz

Verdacht auf Rauschgifthandel: Wohnungen durchsucht

23.11.2023